Songül Öden ile Arman Bıçakçı evlendi

Ünlü oyuncu Songül Öden, dört yıldır birlikte olduğu iş insanı Arman Bıçakçı'yla aile arasında düzenlenen törenle evlendi.

28.07.2020 - 09:38

Songül Öden ile Arman Bıçakçı evlendi

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Ünlü oyuncu Songül Öden ile dört yıldır birlikte olduğu, ünlü mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı’nın yeğeni, iş insanı Arman Bıçakçı evlendi. Aile arasında bir törenle evlenen Öden ve Bıçakçı’nın nikahını Beşiktaş Belediyesi Evlendirme Dairesi Müdürü Osman Şener Kurtoğlu kıyarken, Songül Öden'in nikah şahitliğini Arzum Onan ve Esra Dermancıoğlu, Arman Bıçakçı’nın şahitliğini ise Sevan Bıçakçı ve Osanna Olgun üstlendi.

Nikahında, Barrus Landon marka gelinlik ve Gaios marka taç tercih eden güzel oyuncunun, gelin makyajı Selen Karabulut, saçını Sedat Temur, styling ise Onur Gürbiz'e ait.

Hürriyet'n haberine göre çift, pandemi nedeniyle nikaha kimseyi davet edemedi. Nikaha sadece yakın dostları katıldı.

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