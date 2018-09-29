Bugünlerde, 2019'da seyirciyle buluşacak X-Men: Dark Phoenix filminin yeni yayınlanan fragmanı ile gündemde olan Game of Thrones dizisinin yıldızı Sophie Turner, katıldığı bir TV programında, Justin Bieber’la ilk tanışmasını anlattı.

Justin Bieber nişanlısı Hailey Baldwin ile evlendiği iddiaları ile gündemde.

Ergenlik yıllarında şarkıcının büyük hayranı olduğunu belirten oyuncu, ortak bir arkadaşlarının evinde karşılaştıklarında, çok heyecanlandığını söyledi. Bieber’la kendisini nişanlısı Joe Jones’ın tanıştırdığını anlatan Turner, “Çok garip bir durumdu” dedi.

Game of Thrones 22 dalda aday olduğu 70. Emmy gecesinden 9 ödülle döndü.

Oyuncu, “Justin, Jonas’a, ‘Hey Joe, yeni bir kız arkadaşın olduğunu duydum’ dedi. Bu sırada gayet cool görünmeye çalıştım ama daha sonra bir dolap bulup, beş dakika boyunca ağladım” açıklamasını yaptı.

X-Men: Dark Phoenix fragmanı - İzle