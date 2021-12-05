Sosyal medyada Kaderimin Oyunu fırtınası

Star’ın yeni dizisi ‘Kaderimin Oyunu’, ilk bölümüyle ses getirdi. Sosyal medyada büyük yankı bulan dizinin ilk bölümü iki günde 1 milyon izlenmeyi geçerken yeni bölüm tanıtımı ise yayınlanır yayınlanmaz trend videolar listesine 4 numaradan giriş yaptı.



Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, Yapımını NGM Medya’nın üstlendiği ‘Kaderimin Oyunu’nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor.



Başrollerinde; Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın yer aldığı ‘Kaderimin Oyunu’nda seyircisini ekran başına kilitledi. Nefeslerin 2. Bölüm için tutulduğu dizide nelerin yaşanacağı şimdiden merak konusu oldu. İlk bölümü YouTube’da 1 milyondan fazla izlenen ‘Kaderimin Oyunu’, yeni bölüm tanıtımıyla da trend videolar listesinde yerini aldı.

KADERİMİN OYUNU 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

