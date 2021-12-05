Sosyal medyada Kaderimin Oyunu fırtınası

Star TV'nin yeni dizisi Kaderimin Oyunu'nun ilk bölümü Youtube’da 1 milyon izlenmeyi geçerken yeni bölüm fragmanı ise kısa zamanda trend videolar listesine girdi.

Haberler 05.12.2021 - 14:56

Sosyal medyada Kaderimin Oyunu fırtınası

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Kaderimin Oyunu 2. yeni bölüm fragmanı

Kaderimin Oyunu 2. yeni bölüm fragmanı

Star’ın yeni dizisi ‘Kaderimin Oyunu’, ilk bölümüyle ses getirdi. Sosyal medyada büyük yankı bulan dizinin ilk bölümü iki günde 1 milyon izlenmeyi geçerken yeni bölüm tanıtımı ise yayınlanır yayınlanmaz trend videolar listesine 4 numaradan giriş yaptı.

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, Yapımını NGM Medya’nın üstlendiği ‘Kaderimin Oyunu’nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor.

Başrollerinde; Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın yer aldığı ‘Kaderimin Oyunu’nda seyircisini ekran başına kilitledi. Nefeslerin 2. Bölüm için tutulduğu dizide nelerin yaşanacağı şimdiden merak konusu oldu. İlk bölümü YouTube’da 1 milyondan fazla izlenen ‘Kaderimin Oyunu’, yeni bölüm tanıtımıyla da trend videolar listesinde yerini aldı.

KADERİMİN OYUNU 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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