Heyecan ve aksiyon dolu bölümleriyle pazartesi akşamlarına damgasını vuran Söz’ün yeni sezon ilk tanıtımıyla yine büyük ses getirdi. Hayatta değer verdiği her şeyi kaybeden ve gözlerden uzak yalnız bir hayat yaşamaya başlayan Yavuz'un sorguya alındığı yeni sezon ilk tanıtım videosu, ekran başındakiler başta olmak üzere dijital platformlar ve sosyal medyada büyük ilgi ve beğeni gördü.

Yayınlandığı günden itibaren Youtube’da en çok izlenenler trend listesinde 1. sıraya yerleşen tanıtım videosu 1,5 milyonun üzerinde izlenirken, Instagram'da ise 2,5 milyonun üzerinde görüntülerek toplamda 4,5 milyon izlenme sayısıyla zirvenin sahibi oldu.



Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın ve Metin Balekoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı Sö yeni sezon bölümleriyle Eylül ayında Star TV'de...