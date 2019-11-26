Star dizisi Anne'ye Latin Amerika'dan En İyi Yabancı Dizi Ödülü

Latin Amerika’ da eğlence ve inovasyon sektöründe 30 yıldır lider olan PRODU Dergisi tarafından geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ödül töreninde en iyi yabancı drama dizisi ödülü Anne dizisinin oldu.



Med Yapım – MF Yapım ortak yapımı olan, başrollerini Cansu Dere, Vahide Perçin ve küçük yıldız Beren Gökyıldız’ın paylaştığı Anne dizisi Star’da yayınlandığı dönemde gönüllerde taht kurmuştu.

Dizinin başarısı ülke sınırlarını da aşarak Latin Amerika’ya kadar yayıldı. Mip Cancun çerçevesinde Reed Midem ile ortaklaşa düzenlenen PRODU ödül töreninde Latin Amerika’nın en iyileri ödüllerini alırken, en iyi yabancı drama dizisi ödülü Anne dizisinin oldu.