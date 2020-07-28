Star'da yeni dizilerden haber var

Star, yeni yayın dönemine yeni dizileriyle de damgasını vuracak. Şimdiden büyük merak uyandıran yeni diziler arasında yayınlandığı ülkelerde izlenme rekorları kıran “Call My Agent”in Türkiye uyarlaması “Menajerimi Ara” ve “İyi Günde Kötü Günde” isimli iki yeni dizi olacak.



Başrollerini Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen’ın paylaştığı “İyi Günde Kötü Günde'nin ilk kareleri okuma provasından geldi.

Barış Falay

dizinin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.



Oyuncu kadrosunda, Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimlerin yer aldığı “Menajerimi Ara” için de geri sayım başladı.