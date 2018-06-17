Survivor 2010'da şampiyon olan Merve Oflaz, sevgilisi ile birlikte çıktığı İsrail tatilinde evlilik teklifi aldı. Survivor'ın ilk ve tek kadın şampiyonu olma özelliği taşıyan Oflaz o anların fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Oflaz, fotoğrafların altına 'Seninle her şeye evet' notunu düştü.
30 yaşındaki Oflaz sürpriz teklifle ilgili olarak "2,5 yıldır birklikteyiz. Hiç beklemiyordum. Hala şoktayım" ifadelerini kullandı.
Survivor Merve Oflaz ile Mustafa Mert evleniyor
Yaşam
Survivor'ın ilk ve tek kadın şampiyonu Merve Oflaz, bir süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Mustafa Mert dünyaevine giriyor.
Survivor 2010'da şampiyon olan Merve Oflaz, sevgilisi ile birlikte çıktığı İsrail tatilinde evlilik teklifi aldı. Survivor'ın ilk ve tek kadın şampiyonu olma özelliği taşıyan Oflaz o anların fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Oflaz, fotoğrafların altına 'Seninle her şeye evet' notunu düştü.