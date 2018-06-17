DÜNDEN BUGÜNE SURVİVOR ŞAMPİYONLARI

Survivor 2010'da şampiyon olan Merve Oflaz, sevgilisi ile birlikte çıktığı İsrail tatilinde evlilik teklifi aldı. Survivor'ın ilk ve tek kadın şampiyonu olma özelliği taşıyan Oflaz o anların fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Oflaz, fotoğrafların altına 'Seninle her şeye evet' notunu düştü.

30 yaşındaki Oflaz sürpriz teklifle ilgili olarak "2,5 yıldır birklikteyiz. Hiç beklemiyordum. Hala şoktayım" ifadelerini kullandı.