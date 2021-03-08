Survivor Öykü Uysal kimdir? 2021 Survivor yarışmacısı Öykü Uysal kaç yaşında ve nereli?

2021 survivor Ünlüler ve Gönüllüler takımlarına yeni yarışmacılar eklendi. Gönüllüler takımına katılan Öykü Uysal ile ilgili “Survivor Öykü Uysal kimdir, kaç yaşında ve nereli?” Soruları araştırılmaya başlandı. İşte 2021 Survivor Gönüllüler takımının yeni yarışmacısı Öykü Uysal hakkında merak edilenler…

ÖYKÜ UYSAL KİMDİR?

2021 survivor yedek yarışmacısı Öykü Uysal, 2 Şubat 1990 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Aslen İzmirli olan yarışmacı Uşak’ta yaşamaktadır. İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nden 2015 yılında mezun olan Öykü Uysal, 7 yıl boyunca lisanslı bir şekilde hentbol oynamıştır. Öykü Uysal, evil ve Kemal Aslan adında bir oğlu vardır.



Öykü Uysal, yarışmalarda hırsını ve kazanma isteğini her daim ortaya koyacağını belirtiyor. Hentbolun yanı sıra ilgilendiği diğer spor dalları arasında fitness da bulunmaktadır. Öykü Uysal, hayatını sporsuz yaşayamayacağından bahsediyor.



Hayatının büyük bir kısmını sporla geçiren 2021 Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Öykü Uysal, spor salonu işletmeciliği yapmaktadır.



2021 Survivor yedek yarışmacısı Öykü Uysal, Gönüllüler Takımına dahil olmuştur.