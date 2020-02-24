Suudi kadın rap şarkıcısı Asayel Slay gözaltına alındı

Suudi Arabistan’da yayınladığı Mekke’nin Kızları adlı şarkısında Mekkeli kadınlara 'şeker' diyen kadın rap’çi Ayasel Slay gözaltına alındı. Şarkıcının gözaltına alınma gerekçesi, şarkının gelenek ve göreneklere aykırı olması, İslam dininin en kutsal şehri kabul edilen Mekke’ye saygısızlık.



Slay, şarkısındaki sözlerde şehirdeki kadınları “güçlü ve güzel” olarak övüyor. Şarkıda "Tüm ihtiyacın bir Mekke kızı. Onu üzme, o seni üzer" ifadeleri yer alıyor. Şarkıda ayrıca, "Onunla evlenebilirsin. Hayatın bir cennet olacak" sözleri de dikat çekiyor. Şarkının yayından kaldırılan video klibinde ise Slay bir kafede şarkısını söylüyor, bir erkek ve kadın dans ediyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Perşembe günü Mekke'nin dini otoriteleri tarafından paylaşılan bir tweet’le, Mekke valisi Halid bin Faisal Al Saud'un Ayasel Slay için gözaltı kararı aldığı, video yayın ekibinin de cezalandırılacağı duyuruldu.



Gözaltı haberinin duyulmasıyla birlikte sosyal medyada Suudi yetkililere yönelik tepkiler yükseldi. Kral Selman'ın genç nüfusla bağ kurması için 'veliaht prens' yaptığı Muhammed bin Selman, ülkede bir dizi yeniliğe imza atmıştı. Modernleşme hareketi kapsamında kadınların ve erkeklerin karma şekilde film izleyebilecekleri sinema salonları açılmış, kadınların stadyumlara giriş yasağı kaldırılmış ve araba kullanmalarına izin verilmişti. Suudi yönetimi rap şarkıcısının gözaltına alınması sonrası ikiyüzlülükle suçlandı.

Öte yandan Slay’ın YouTube kanalı askıya alınırken klibi de yayından kaldırıldı.