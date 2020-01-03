Suzan Kardeş: Sezen Aksu sıpaya yalısında değil çiftlikte bakıyor

Sezen Aksu'nun geçen yıl sahiplendiği ‘Boza’ adlı sıpayla çektirdiği fotoğraf sosyal medyada paylaşılmış ve ünlü şarkıcının sıpayı yalısına aldığı öne sürülmüştü. Aksu'nun yakın arkadaşı, makyaj sanatçısı ve oyuncu Suzan Kardeş, Aksu'nun evine giderek iddiayı yalanladı.



Kardeş, Sezen Aksu'nun sıpayı yalısında değil, çiflikte baktığını söylediği açıklamasında şunları yazdı:

"Daha o kadar delirdiğini düşünmüyorum. Ama yine de Sezen'e uğradım sabah sabah, dur şu evdeki sıpayı ben de bir göreyim dedim. Sıpa falan yok yahu, tahminim doğru çıktı. Bizimki hala her zamanki gibi çok sağlam kafalı, Allahım çok şükür. Sıpa var ama çiflikte tabii ki. Ohh be rahat ettim."



SIPAYI GEÇEN YIL SAHİPLENDİ



Sezen Aksu, geçen yıl Kayseri'de ölmüş annesini emmeye çalışırken bulunan sıpayı sahiplenerek tüm masraflarını üstlenmişti.