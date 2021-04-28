Tacizle suçlanan müzisyen Ali Cihat Aşkın'ı öğrencileri savundu

Prof. Dr. Ali Cihat Aşkın, üç yıl önce, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, eski öğrencisi Ezgi L.’nin (30) kendisine cinsel taciz ve aşağılayıcı bir suçla iftira attığını iddia ederek 100 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.



Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Davanın duruşmasında, Prof. Aşkın’ın tanıkları dinlendi. Aşkın’ı 9 yıldır tanıdığını ve öğrencisi olduğunu belirten Aslınaz T., “Ezgi L. beni arayarak Cihat hocanın kendisine tacizde bulunduğunu söyledi. Ben bu duruma inanmadım. Soruşturmada görev alan 3 hoca tarafından bana baskı yapıldı. Doğruyu söylemezsem okuldan atılacağımı söylediler. Ben, Ezgi L.’nin Cihat hocaya karşı ilgisinin olduğunu düşünüyorum” dedi.



"AMACI KARALAMAK"



Diğer öğrenci Zeynepnaz Y. ise, “Ben Cihat hocadan böyle bir şey beklemiyorum. Okuldan uzaklaştırıldıktan sonra çok mutsuzdu. Sanatçı kimliği de zedelenmişti. Ezgi L. daha önce de diğer hocalarla çeşitli problemler yaşadı. Amacının Cihat hocayı karalamak olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



Ali Ozan G. de kendisinin orkestra yöneticisi olduğunu belirterek, “Ben orkestra yöneticisiyim. Cihat hocayı 15 yıldır tanırım. Taraflar arasında duygusal bir bağ olması mümkün değildir. Cihat hocanın Türkiye’de tanınan bir sanatçı olmasından dolayı olay duyulunca iptal edilen konserleri oldu. Maddi-manevi büyük mağduriyet ve üzüntü yaşadı" dedi.



Duruşma, diğer tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

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