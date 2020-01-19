Tarkan 10 yıl sonra ilk kez kardeşleriyle aynı karede

Tarkan’ın, bacağındaki damar tıkanıklığı nedeniyle hastaneye kaldırılan annesi Neşe Tevetoğlu dün taburcu oldu. Annesinin sağlığına kavuştuğunu sosyal medya hesabından duyuran Megastar, doktorlara teşekkür etti. 10 yıl sonra kardeşleriyle bir araya geldiğini belirten ünlü şarkıcı, paylaştığı bu fotoğrafın altına şu notu düştü:



“Geçtiğimiz günlerde annemizin geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle bütün kardeşler seferber olduk. Anneciğimiz çok şükür tekrar sağlığına kavuşunca da bu hatıra fotoğrafı çektirmeden olmazdı. Çünkü 10 yıl sonra 6 kardeş ilk kez tekrar bir araya gelmiştik.”



Tarkan, Instagram’daki mesajında, annesinin tedavi gördüğü hastanenin çalışanlarına da teşekkür etti.

CEM YILMAZ: YÜZÜNÜZ HEP GÜLSÜN CANIM KARDEŞİM



Tarkan’ın sevinç mesajına, ünlü komedyen Cem Yılmaz da kayıtsız kalmadı ve “Yüzünüz hep gülsün can kardeşim. Geçmişler olsun” yorumunda bulundu. Ata Demirer, Demet Evgar gibi ünlüler de geçmiş olsun dileklerini iletti.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Dün taburcu edilen Tevetoğlu’nun sağlık durumu hakkında hastaneden yapılan açıklama şu şekildeydi: “Neşe Tevetoğlu ani başlayan sağ bacak ağrısı, uyuşma ve his kaybı şikayetleriyle hastanemize başvurdu. Yapılan incelemeler sonucunda sağ bacak ana atardamarında yüzde 100 tıkanıklık olduğu görüldü ve acilen ameliyata alındı. Ameliyat sonrası ikinci günde yapılan atardamar doppler ultrasonografi kontrolü ile bacak kan dolaşımında sorun olmadığı görülmüştür ve taburcu edilmiştir.”