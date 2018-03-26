Tarkan ile Pınar Dilek Tevetoğlu'nun bebeği göründü

Tarkan’ın (45) iki yıllık eşi Pınar Dilek Tevetoğlu (31) önceki gün Bebek’teki kuaförü Yıldırım Özdemir’e geldi. Yaklaşık 3 saat bakım yaptıran Tevetoğlu ilk kez iyice belirgin hale gelen karnıyla objektiflere takıldı. Gazetecilerle karşılaşınca kısa süreli şaşkınlık yaşayan Dilek, gülümsemekle yetindi.
ADI LİDYA MI OLACAK?
Almanya’da doğum yapacağı, kız çocuğu sahibi olacağı ve adını Lidya koyacağına dair çıkan haberlere açıklık getirmeyen Pınar Dilek, sadece “Teşekkür ederim” dedi.
CEVAP VERMEDİ
Sessiz kalmayı tercih eden anne adayı, eşinin kendisine tahsis ettiği şoförlü aracına binerek Bebek’ten ayrıldı.