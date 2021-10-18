Tarkan'a kızından doğum günü hediyesi

17 Ekim'de 49 yaşına basan 'megastar' Tarkan, doğum gününü eşi Pınar Dilek ve kızı Liya ile birlikte kutladı. Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan ünlü şarkıcı, kızının kendisine hediye ettiği çiçeklerin fotoğrafını da Instagram'dan paylaştı.

"BUNDAN DAHA GÜZEL HEDİYE OLABİLİR Mİ?"



Tarkan, gönderisine, "Babasına 'En İyi Baba' yazılı çiçekle sürpriz yaparmış benim canım kızım... Olabilir mi bundan daha güzel hediye?" notunu düştü.

Megastar'ın paylaşımı takipçilerinden 250 binden fazla beğeni aldı.