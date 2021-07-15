Tarkan'da flamingo ölümlerine tepki: Kader değil, katliam

Tarkan, Tuz Gölü'nde yaşanan toplu flamingo ölümleri için, bir mesaj yayınladı.



Tarkan, "Flamingoların ölümü kader değil, bir katliam" dedi.



Yıldız şarkıcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye’de onlarca yıldır ısrarla sürdürülen yanlış sulama politikası bir çok gölümüzü susuz bıraktı, kuruttu. Tuz Gölü’ne ulaşan tüm su kaynaklarının engellendiği, tuz gölünün de kuruduğu gibi. Gölün kurumasıyla beraber flamingolar da yaşamını yitirdi. Güzel ülkemizin doğası dört bir yandan hızla yok ediliyor. Çok yazık. Bu gidişata dur dememiz, bu katliamlara son vermemiz, doğamızı korumamız gerek"

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