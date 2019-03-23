Almanya'nın Bonn kentinde Michael Jackson'ın anısı için hazırlanan sergi Cuma günü kapılarını ziyarete açtı.



"Duvardaki Michael Jackson" isimli serginin açılışı, efsanevi pop şarkıcısı hakkında hazırlanan "Leaving Neverland" isimli belgeselde iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddialarının ışığında yaşanan tartışmalarla birlikte yapıldı.



Böylesine hassas bir dönemde tartışmalar devam ederken, serginin küratörleri açılışı bilinçli olarak ertelemediklerini ifade etti. Küratörler, serginin içeriğinin Jackson'a bir övgü olmaktan ziyade sanatçının hayatını artıları ve eksileri ile yansıtmayı hedeflediğini dile getirdi.

14 Temmuz'a kadar sürecek serginin yer aldığı Bonn Sanat Müzesi (Bundeskunsthalle) Direktörü Rein Wolf, "Özellikle şimdi, yeni istismar suçlamaları aydınlatılırken 'Pop'un Kralı'nı tekrar değerlendirmek önemli" şeklinde konuştu.



Wolf'a göre sergi, müzisyen için bir saygı duruşundan ziyade, Micheal Jackson'ı çeşitli açılardan gösteren ve hatta kimi zaman eleştirel bir üslup sergileyen bir içeriğe ev sahipliği yapıyor.



Direktör, bu durumu "Kültürel bir hatırayı ortadan kaldırmak yerine tartışmayı sağlayacak bir platform oluşturmanın daha iyi bir seçenek olduğuna inanıyorum" sözleriyle açıkladı.

POP'UN KRALI'NIN DEĞİŞEN İMAJI

﻿Tartışma yaratan "Leaving Neverland" adlı belgeselde, sanatçının henüz hayatta olduğu dönemde karşı karşıya kaldığı suçlamalara benzer bir şekilde, iki yeni çocuk istismarı iddiası ortaya atıldı.



Televizyonda ilk olarak 3 Mart'ta ABD'li HBO kanalında yayınlanan belgeselde, 40 yaşındaki James Safechuck ve 36 yaşındaki Wade Robson'ın ifadeleri birçok kişiyi sarsmış, dünya çapında bazı radyo istasyonlarının Jackson şarkılarını artık çalmayacakları açıklamalarını da beraberinde getirmişti.



Ancak Bonn Sanat Müzesi'ndeki serginin planlaması bundan çok daha öncesine dayanıyor. İlk olarak Londra'daki Ulusal Portre Galerisi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulan sergi, daha sonra 14 Şubat'a kadar Paris'teki Büyük Saray'da yer almıştı.

﻿LEAVING NEVERLAND FRAGMANI

"ÖVGÜYÜ HEDEFLEMİYOR"

﻿Bonn'daki açılışa katılan küratör Nicholas Cullinan, serginin planlama aşamasından itibaren sanatçıyı övmek gibi bir hedefinin olmadığını vurguladı. Cullinan, "Sergi, Michael Jackson'ın karmaşık yapısını gösteriyor. Kendisinin nasıl da farklı insanlar için farklı şeyler ifade ettiğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.



2009 yılında hayatını kaybeden Jackson pop müzik dünyasında geriye çok büyük bir miras bıraktı. Bu mirasa atıfta bulunan küratör "Tarihi tekrar yazamayız ancak yeni bir çerçeveden görebiliriz" ifadesini kullandı.



Sergide 53 sanatçının 134 işi yer alıyor. Bu sanatçılar arasında Andy Warhol, Keith Haring, Isa Genzken, Yan Pei Ming ve "Amerikalı İsa" eseri ile Katolik ikonografiye atıfta bulunan David LaChapelle gibi isimler yer alıyor.

ZOR SORULAR

﻿Jackson'ın mirasçıları suçlamalar için "ölümden sonra karakter suikastı" ifadesini kullanarak belgeselin yayınlandığı HBO kanalına 100 milyon dolarlık dava açtı. Her ne kadar Bonn'daki sergiye katkı sağlayanlar arasında Jackson'ın mirasçıları başı çekse de, direktör Wolf müzenin istismar iddialarını tartışmaya açmaktan çekinmeyeceğini belirtiyor.



Sergi, tartışmalı belgeselde yer alan iddialara atıfla yazılı bir açıklama ile açıldı. Açıklamada, "Kurban olduklarını öne sürenler tarafından yapılan suçlamalar şoke edici. Bu durumu, görmezden gelinmeyecek bir sorun olarak değerlendiriyoruz" ifadesi kullanıldı.



Söz konusu belgeselin Almanya'da 6 Nisan'da ilk kez ekranlara gelmesinin ardından Bonn Sanat Müzesi'nde konuyla ilgili bir panel düzenlenmesi planlanıyor.