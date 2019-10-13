İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Nicole Kidman evlat edindiği çocukları hakkında konuştu

Hollywood’un ünlü oyuncusu Tom Cruise, bugüne dek evlatlık çocuklarından Connor ile nadir olarak yan yana görüntü verdi. 57 yaşındaki ABD’li aktör, 24 yaşındaki oğluyla İngiltere’nin Londra kentinde hekikoptere binmek üzereyken görüntülendi.



Fotoğraflarının çekildiğini göre Cruise, basın mensuplarına el salladı.



Tom Cruise, Nicole Kidman'la evliyken, şimdi 26 yaşında olan Isabella ile Connor'u evlat edinmişti.

Her ikisi de Scientology tarikatına üye olan çocuklar, boşanma sonrası anneleri Nicole Kidman’la görüşmediler.



Kidman, verdiği bir röportajda, babaları Tom Cruise gibi Scientology inancını benimseyen evlatlık çocukları için, “Onlar yetişkin insanlar. Kendi kararlarını alabilirler. Onlar Scientologists olmaya karar verdiler. Bir anne olarak benim işim onları sevmek. Bu hoşgörünün bir örneğiyim ve şuna inanıyorum ki çocuğunuz ne yaparsa yapsın, onu sevmeniz gerekir” demişti.

Nicole Kidman ve Tom Cruise Aralık 1990’dan Ağustos 2001’e kadar evli kaldı.



Kidman, Tom Cruise'dan boşandıktan sonra tarikattan ayrıldı. Bu yüzden de Connor ve Isabella ile görüşmesine artık izin verilmediği, tarikatın kurallarına göre Scientology'den ayrılan birinin istese de ailesiyle görüşemediği iddia ediliyor.