Tuğba Özay, 10 yıl önce evlendiği İtalyan Ludovic Fattizzo ile bugün anlaşmalı olarak boşandı. Bakırköy 12. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Tuğba Özay ve Ludovic Fattizzo katıldı. 10 dakika süren duruşmada taraflar anlaşmalı olarak boşandı.



Duruşmanın ardından gazetecilerin soruları üzerine Tuğba Özay, “10 sene önce bugün balayına gittik. 10 sene sonra bugün boşandık. Hayat... Her zaman sevgiyle ve saygıyla anacağım bir insan. Benim için çok değerli bir insan. Bizim tek sorunumuz zaten iki ülke arasında yaşamaktı. Ama hayırlısı. Artık herkesin kendi yolu. Teşekkür ediyorum" dedi.