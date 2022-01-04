Tuğçe Açıkgöz kimdir, kaç yaşında ve nereli?

2015 yılından bu yana çeşitli projelerde yer alan Tuğçe Açıkgöz, son olarak Kaan Yıldırım ile birliktelik yaşadığı iddiaları ile gündeme geldi.

TUĞÇE AÇIKGÖZ KİMDİR?



Tuğçe Açıkgöz, 10 Şubat 1993 yılında Ankara'da doğmuştur. Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Açıkgöz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk-Genç Eğitim Birimi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Oyuncu, Halen aynı birimde asistan olarak görev yapmaktadır.



İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında yayınlanan Alaturka filmi ile yaşayan Açıkgöz, son olarak Leke dizisinde Şirin karakterine hayat vermiştir.

Açıkgöz, 1.67 boyunda, 53 kilo ve Kova burcuna sahiptir.

ROL ALDIĞI PROJELER



2019 : Leke (Şirin karakteri) (TV Dizisi)



2016 : Baba Mirası (Sinema Filmi)



2015 : Yaz'ın Öyküsü (Ekim karakteri) (TV Dizisi)



2014 : Alev (TV Filmi)



2011 : Ağlama Ne Olur (TV Filmi)



2007 : Vatan Sağolsun (Elif karakteri) (TV Dizisi)



2005 : Babam Geri Döndü (Yeşim karakteri) (TV Filmi)



2005 : Alaturka (Tuğçe karakteri) (TV Filmi)