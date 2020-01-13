Turgay Kantürk (Rıza) Çocuk dizisinde

Başrollerini; Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran, Ceyda Ateş Toplusoy, Kenan Acar, Nimet İyigün ve Mehmet Emin Güney’in paylaştığı, Star TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Çocuk’un Salı akşamı ekrana gelecek 16. yeni bölümüne yeni bir karakter dahil oldu.

DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Sevilen oyuncu Turgay Kantürk, Ali Kemal ve Murat’ın babası Asiye’nin ise hala evli olduğu kocası Rıza karakteri olarak izleyici karşısına çıkacak. Rıza’nın yıllar sonra ortaya çıkışı tüm dengeleri değiştirecek.



Heyecan dolu gelişmelerin yaşanacağı, 1441 Productions imzasını taşıyan, Çocuk her Salı akşamı Star’da.