Türkan Şoray Ediz Hun'u sahnede yalnız bırakmadı

Usta oyuncu Türkan Şoray, yıllarca Yeşilçam'da birlikte rol aldığı sanatçı Ediz Hun'un kariyerindeki ilk tiyatro oyununu izlemeye gitti.

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Anadolu Ajansı 04.11.2019 - 14:24

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"Türk sinemasının sultanı" Türkan Şoray, birlikte çok sayıda filmde rol aldığı oyuncu Ediz Hun'un kariyerindeki ilk tiyatro oyunu On Küçük Zenci'yi, Kadıköy'de Tiyatro Ak'la Kara Sahnesi'nde izledi.

Şoray, oyunun ardından Ediz Hun'u kuliste ziyaret etti. 

Tiyatro Ak'la Kara'nın Agatha Christie'nin en çok satan romanlarından biri olan On Küçük Zenci'nin tiyatro uyarlamasında Hun'un yanı sıra Ali İl, Pelin Turancı, Fatih Gülnar, Hakan Akın, Oya İnci, Özdemir Çiftçioğlu, Cengiz Eşiyok, Ilgın Angın ve Ozan Altuntaş rol alıyor.

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