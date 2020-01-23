Türker İnanoğlu ameliyat oldu

83 yıllık yaşamının 63 yılını adadığı sinemada 208 filme, 4 binin üzerinde diziye imza atan Türker İnanoğlu bel fıtığı ameliyatı oldu.

EŞİ REFAKAT EDİYOR





18 Ocak'taki operasyon sonrasında daha önce geçirdiği hastalıkların da etkisiyle solunum problemi yaşayan İnanoğlu'nun tedavisi devam ediyor.Türk sinemasının duayen ismine eşi Gülşen Bubikoğlu refakat ediyor.

BEL KEMİĞİ KIRILMIŞTI

Türker İnanoğlu, 2018'de yaz tatilini geçirmek için gittiği Bodrum’daki evinin merdivenlerinden inerken dengesini kaybederek bel kemiğini kırmış ve tedavi olmuştu.

