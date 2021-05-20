Üçüncü çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel'in bebeği göründü

2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, ilk çocukları Ali'yi 2010'da kucaklarına almıştı. Korel ve Ergenç, geçtiğimiz yıl mart ayında çocukları Han'ın dünyaya gelmesiyle ikinci kez anne-baba olmuştu.

Ergenç çifti, şimdilerde üçüncü çocuk heyecanı yaşıyor.

Geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını duyuran Korel, önceki gün yakın arkadaşları Beyza Şekerci, Esra Ruşan ve Burcu Kuş ile bir araya geldi.

Bergüzar Korel, dostları ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Fotoğrafta Bergüzar Korel'in karnının iyice belirginleştiği görüldü.

"HAMİLE OLDUĞUMU ÖĞRENDİM"



38 yaşındaki Korel, sürpriz hamileliği sebebiyle rol alacağı diziye veda ettiğini şu sözlerle ifade etmişti:



Sete çıkmaya hazırlanırken ailecek de bizi çok şaşırtan bir sürpriz ile karşılaşarak, hamile olduğumu öğrendim. Hamile olmam projeye devam etmeme engel değilken, artan vakalar yüzünden çekimlerimizi ileri bir tarihe attığımızda maalesef fiziksel değişimim karaktere ve projemize uygun olmayacağı için aylardır üzerinde çalıştığımız işimizi erteleme kararı almak zorunda kaldık.



Bir yandan minik bebeğimiz, bir yandan çok kıymetli insanlar ile büyük bir emek vererek, üzerine çalıştığımız bu projeye veda etmek... Benim için hiç kolay değil.

"OLURSA KABULÜMÜZ"



Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda muhabirlerin "Üçüncü çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Olursa kabulümüz... Seve seve... Ben her zaman çok çocuklu, şen şakrak bir ev hayal etmiştim. Öyle bir planımız yok ama gelirse başımızla beraber" yanıtını vermişti.