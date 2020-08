Kerem Bürsin'in merakla beklenen Under Armour reklam filmi yayınlandı

Dünyaca ünlü spor giyim markası Under Armour'ın “Tek Yol Zorlukları Aşmak” (The only way is through) kampanyası Under Armour için sınırları zorlamayı, 2020 yılı ve sonrasında bunu fırsata dönüştürmeyi temsil ediyor.



Kampanya, bir ivme yakalamanın gerçek değerini ortaya koyuyor ve sporcuların çalışarak yakaladıkları ivme sayesinde düşündüklerinden daha da ileri gitmek için kendilerini nasıl zorlayabileceklerini gösteriyor.

TÜRKİYE REKLAM YÜZÜ KEREM BÜRSİN



Bu kapsamda global kampanyanın Türkiye yüzü ünlü oyuncu Kerem Bürsin oldu.

Mart ayında iki yeni reklam filmi için Kerem Bürsin ile anlaştığını duyuran Under Armour, pandemi nedeniyle hedef kitlesiyle randevusunu erteleyen ilk reklam filmini yayınladı.

Kerem Bürsin’in geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından hesabından gelişini duyurduğu reklam filminin yapımını LAB34 Productions üstleniyor. Filmin yönetmen koltuğundaysa Mu Tunç oturuyor.



Markanın The Only Way Through kampanyasının bir parçası olan reklam filminde antrenman rutinini izlediğimiz Bürsin, meşakkatli antrenmanlarının ardındaki zihinsel motivasyonu anlatıyor.



Under Armour, özel hayatında aktif bir sporcu olan Kerem Bürsin ile tüm sporcuları kendilerinin en iyi hali olmaya davet ediyor.

İŞTE REKLAM FİLMİ