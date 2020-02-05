Ünlü oyuncu Gökçe Özyol'a 1 yıl 7 ay hapis cezası

Alkollü araç kullanırken yakalanan ünlü oyuncu Gökçe Özyol, eski cezasını da çekmesine karar verildi.

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Ünlü oyuncu Gökçe Özyol, 2013'te eski eşi Gökçe Aytaç Özyol'u darp edince yargılanmış ve o dönem 1 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak ilk suçu olduğu için cezası 5 yıl boyunca denetim altında tutulmaya çevrilmişti.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, Özyol, bu kez Kadıköy'de alkollü araç kullanırken yakalandı. Mahkeme, oyuncuya verdiği 25 gün hapis cezasını 500 lira adli para cezasına çevirdi. Ancak mahkeme, sanatçının geçmişte de ertelenmiş cezası olduğu için onu da onadı. Özyol, 1 yıl 7 ay hapis cezası aldı.

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