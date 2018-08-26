How I Met Your Mother dizisinde Ted Mosby karakteriyle tanınan oyuncu Josh Radnor, komşusuyla mahkemelik oldu.



Oyuncu, Hollywood Hills’teki evinin bahçesinde üstsüz dolaştığı, bahçenin komşusuna ait bir kısmını işgal ettiği ve komşusuna bağırdığı gerekçesiyle dava edildi. Komşular, Radnor’un kendi çalışanlarını da rahatsız ettiğini iddia etti.



Durumdan rahatsız olan komşuların Radnor’a açtığı dava üzerine mahkeme, oyuncuya uzaklaştırma kararı verdi.



Karara göre Radnor, komşularına 7 metreden daha yakın bir mesafeye yaklaşamayacak.