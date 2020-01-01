Victoria Beckham'ın David Beckham'a aldığı yılbaşı hediyesi reklam mı?

Victoria Beckham eşi David Beckham'a yılbaşı hediyesi olarak oyuncak aldı. Otomobil şeklindeki Lego'yu tamamlamanın zor olduğunu düşünen Beckham, hediyeyi verirken "Bunu bir yılda bitirebilirsin" dedi.

8 SAATTE TAMAMLADI

Ancak David Beckham eşinin bu sözüne inat oyuncağı sadece 8 saatte tamamladı.

Takipçileri, Lego'nun bitmiş halini Instagram'da paylaşan Victoria Beckham'a "Yılbaşı hediyesinde ucuzu kaçmışsın" dese de içeriğin reklam olduğunu iddia edenler çoğunlukta yer aldı.

Benzer tartışmalar Victoria Beckham'ın daha önce kızı Harper'a (7) hediye ettiği Lego şatosunun fotoğrafını paylaşmasıyla gündeme gelmişti.

Beckham'ın "Reklam değil ailemin doğal hali" açıklaması ise vergi ödememek için gizli işbirliği olarak yorumlanmıştı. Ancak geçtiğimiz gün Beckham’ın moda şirketinin 11 yılda 42 milyon sterlin zarar ettiğinin ortaya çıkması iddialarını güçlendirdi.