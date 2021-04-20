Virüse yakalanan Gonca Vuslateri: Kaynar su belimden aşağı döküldü

Geçtiğimiz günlerde corona virüse yakalanan oyuncu Gonca Vuslateri, talihsiz bir kaza geçirdi. Vuslateri, "Covid 3. gün. Dün burnumu biraz açsın diye içine kekik yağı döktüğüm bir tencere kaynar suyu belimden aşağı foş diye dökerek İstanbul’u ayağa kaldırdım. Çığlıklarımla" ifadelerini kullandı.

20.04.2021 - 10:11

Virüse yakalanan Gonca Vuslateri: Kaynar su belimden aşağı döküldü

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Oyuncu Gonca Vuslateri önce corona virüse yakalandı sonra üstüne kaynar su döküldü. Vuslateri, yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Üzerine kaynar su dökülen ünlü oyuncu, yaşadıklarını sosyal medya hesabından şu sözlerle anlattı: "Covid 3. gün. Dün burnumu biraz açsın diye içine kekik yağı döktüğüm bir tencere kaynar suyu belimden aşağı foş diye dökerek İstanbul’u ayağa kaldırdım. Çığlıklarımla. Kök hücre tedavisiyle kısa zamanda sağlığıma kavuşacağım. Covid daha iyi. ‘Abla sana olanlar olmuş biz çok tutmayalım’ gibi davranıyor dünden beri. Benimle ilgilenen sağlık personelini uykumda dahi alkışlıyorum burada. Harika projemden 10 gün daha uzaktayım ama inanıyorum ki bu da geçecek... Neler neler geçmedi ki? Cihangir'im... Köpeklerim, sokak kedilerim size emanet bir kaç gün..."

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