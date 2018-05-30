Dünyaca ünlü Türk fotoğrağçı Mert Alaş, Vogue Türkiye’nin 100. sayısını kutladığı Haziran kapağı için yakın arkadaşı süper model Kendall Jenner’la New York’ta poz verdi. Yirmi beş yıllık kariyeri boyunca dünyanın en tanınmış yüzlerini fotoğraflayan ve sayısız dergi kapağına imza atan sanatçı, ilk kez bir Vogue edisyonunun kapak yıldızı oldu.

Vogue Türkiye’yi Londra’daki evinde ağırlayan Mert Alaş, kariyerinin en parlak karelerini 100. sayıda paylaştı.

VOGUE KİM KİMDİR KİTAPÇIĞI



Türk modasıyla ilgilenen herkese hizmet eden ilk ve en kapsamlı kaynakça “Vogue Kim Kimdir”, 100 yeni isimle güncellendi. Tasarımcılardan fotoğrafçılara, saç ve makyaj artistlerinden modellere, stil ikonlarından vizyonerlere moda endüstrisine yön verenler, modayı etkileyenler bu kaynakçada bir arada toplandı. Vogue Kim Kimdir, daha geniş kapsamlı biyografilerle online olarak www.vogue.com.tr adresinde yayında.