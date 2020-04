Yazar J.K. Rowling: Corona virüs semptomlarını nefes egzersizleriyle yendim

Dünyanın en çok kazanan yazarları arasında olan J.K Rowling, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Lütfen Queens Hastanesi'nden bu doktorun nefesle ilgili semptomları nasıl rahatlattığını izleyin. 2 hafta boyunca Covid 19 ile ilgili tüm semptomları gösterdim. (Ancak test olmadım) Doktor olan kocamın bu tavsiyesini uyguladım. Şu anda tamamen iyileştim ve bu yöntem çok işime yaradı" diye yazdı.



"HİÇ YAN ETKİSİ YOK"

Rowling, hayranlarından gelen içten mesajlara teşekkür ederek, "Doktor tavsiyesi olan bu yöntemi uygulayın. Tamamen ücretsiz ve hiçbir kötü yan etkisi de yok. İşinize çok yarayacak. Herkes güvende kalsın" diye de sözlerine ekledi.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I've had all symptoms of C19 (tho haven't been tested) & did this on doc husband's advice. I'm fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube