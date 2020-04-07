Yazar J.K. Rowling: Corona virüs semptomlarını nefes egzersizleriyle yendim

Dünyaca ünlü Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling, iki hafta süreyle corona virüse dair tüm semptomları gösterdiğini, ancak bir doktorun önerdiği nefes egzersizlerini eşinin tavsiyesiyle yaparak tamamen iyileştiğini duyurdu.

DHA 07.04.2020 - 06:51

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95 milyon dolarlık kalem: J.K. Rowling

Dünyanın en çok kazanan yazarları arasında olan J.K Rowling, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Lütfen Queens Hastanesi'nden bu doktorun nefesle ilgili semptomları nasıl rahatlattığını izleyin. 2 hafta boyunca Covid 19 ile ilgili tüm semptomları gösterdim. (Ancak test olmadım) Doktor olan kocamın bu tavsiyesini uyguladım. Şu anda tamamen iyileştim ve bu yöntem çok işime yaradı" diye yazdı.

"HİÇ YAN ETKİSİ YOK"

Rowling, hayranlarından gelen içten mesajlara teşekkür ederek, "Doktor tavsiyesi olan bu yöntemi uygulayın. Tamamen ücretsiz ve hiçbir kötü yan etkisi de yok. İşinize çok yarayacak. Herkes güvende kalsın" diye de sözlerine ekledi.

Ünlü yazar mesajında bir de video paylaştı. Twitter'da 14.5 milyon takipçisi bulunan Rowling'in bu mesajı binlerce beğeni alırken, birçok kişi tarafından da yeniden paylaşıldı.

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