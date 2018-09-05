‘Yazın Favorileri’ anketine göre yazın en hit şarkıları Aleyna Tilki’den Yalnız Çiçek, Merve Özbey’den Vuracak ve Demet Akalın’dan Canıma da Değsin oldu. Yazın en sevilen dizileri ise Erkenci Kuş ve Ege’nin Hamsisi çıktı.



17-27 Ağustos 2018 tarihleri arasında online olarak tamamlanan, 5660 kişinin katıldığı DORinsight araştırmasında, katılımcılara bu yazın en favori dizisi sorulduğunda yüzde 27’si Erkenci Kuş dedi. Erkenci Kuş dizisini yüzde 19 ile Ege’nin Hamsisi ve yüzde 16 ile Nefes Nefese dizileri takip etti.

ALEYNA TİLKİ YAZIN FAVORİSİ



Katılımcılara bu yazın en hit şarkısı sorulduğunda yüzde 27’si Aleyna Tilki’den Yalnız Çiçek şarkısını, yüzde 11’i Merve Özbey’in Vuracak şarkısını, yüzde 7’si Demet Akalın’ın Canıma da Değsin şarkısını ve yine yüzde 7’si Edis’in Yalan şarkısını tercih ettiklerini belirtti.



Bu yazın en favori kadın şarkıcısı sorulduğunda ise Merve Özbey (yüzde 20) ilk sırada yer aldı. Merve Özbey’i az farkla Aleyna Tilki (yüzde 19) izlerken, üçüncü sırada Simge Sağın (yüzde 12) çıktı.

EDİS, MURAT BOZ VE KENAN DOĞULU’YU GEÇTİ



Katılımcılara göre yazın en favori erkek şarkıcısı yüzde 29 ile Edis oldu. Edis’i yüzde 27 ile Murat Boz ve yüzde 17 ile Kenan Doğulu takip etti.



YAZIN KİTABI NİLGÜN BODUR’DAN



Katılımcılara bu yaz en çok tercih ettikleri kitap sorulduğunda yüzde 22 Nilgün Bodur’un Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim kitabı cevabını verdi. İkinci sırada Hector Garcia, Francesc Miralles’in İkigai (yüzde 14) kitabı yer aldı. İlk ikiyi Özgür Bacaksız’ın Bazı Yollar Yalnız Yürünür kitabı (yüzde 13), Mark Manson’ın Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı (yüzde 11) ve Stefan Zweig’in Satranç kitabı takip etti.

TATİL FAVORİLERİ BODRUM VE MİKONOS



Yazın en popüler yurt içi ve yurt dışı tatil beldeleri sorulduğunda, yurt içinde yüzde 20 ile Bodrum birinci olurken, Bodrum’u yüzde 13 ile Marmaris ve yüzde 12 ile Fethiye izledi.



Yurt dışında ise en popüler tatil beldesi olarak yüzde 23 ile Mikonos tercih edilirken, yüzde 14 ile Phuket ve yüzde 10 ile İbiza ikinci ve üçüncü oldu.

ERKENCİ KUŞ 10. BÖLÜM FRAGMANI