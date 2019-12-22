Yemin töreninde sevgilisinden oyuncu Gözde Çığacı'ya evlilik teklifi

Samsun 15. Piyade Tugayı 5. Eğitim Taburu Esentepe Kışlası'nda bedelli askerlik görevini yapan Tümer Gülümserler, diğer askerlerle birlikte yemin etti.



Tören için Gülümserler'in sevgilisi oyuncu Gözde Çığacı da Samsun'a gitti. Törenin ardından Çığacı'nın yanına askeri düzen şeklinde yürüyerek gelen, Gülümserler'in de aralarında bulunduğu bir grup asker, "Gözde, Tümer'e evet desene" diye bağırarak yürümeye başladı.



Grubun arasından ayrılan Gülümserler, sevgilisinin önünde diz çöktükten sonra askeri kamuflajının cebinden çıkardığı yüzüğü uzatarak evlenme teklif etti. Sürpriz karşısında duygulanan oyuncu Çığacı, gözyaşlarına hakim olamayarak "Evet" yanıtını verdi.



Son dönemde Bir Aile Hikayesi, Yüzleşme, Ateşböceği ve Dudullu Postası gibi dizilerde rol alan Çığacı o anları sosyal medyada paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Hayatımın en özel anı. Yanımızda olan bize destek olan herkese teşekkür ederim. Kıymet bilmek zor iş hele ki bu zamanda. Aşka, sevgiye, sadakate inancımızın kalmadığı şu günlerde bana her şeyi unutturup sevme kavramının tanımını benim için değiştiren canım sevdiğim. Seninle bir ömür nefes almaya evet."



ÇIĞACI'NIN PAYLAŞIMI



Daha önce ise Çığacı, bir süre önce sevgilisi Gülümserler'e bir parkta evlenme teklif etmiş, bunu sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Daha önce ise Çığacı, bir süre önce sevgilisi Gülümserler'e bir parkta evlenme teklif etmiş, bunu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Çığacı o anlar için, "Hayat boyu beklenti içinde yaşamak sizce de sıkıcı değil mi? Neden diye bile sormamışım kendime neden o teklif etmeli (: bunun bi cevabı yok bunun kadını erkeği de yok ben bi insanım ve bu insanla hayatımı paylaşmak istiyorum bu adımı atmaktan gurur duyuyorum iyi ki yanımdasın yol arkadasım benim güzel kalpli sevdiğim hep ol...bu arada EVET DEDİ" notunu Instagram'dan paylaşmıştı.