Yeşim Salkım: Mutlu bir kadın olamadım

Yeşim Salkım, "Korkularım var. Gençken her şey daha kolaymış. Cesur bir çocuktum ben ve şu an baktığımda her şeyden korkuyorum. İtiraf edemiyorum" ifadelerini kullandı.

"MÜCADELE ETMEKTEN YORULDUM"

Şarkıcı, yalnız kalmaktan, yalnız mücadele etmekten çok yorulduğunu, çocuklarını nasıl bir geleceğin beklediğini ve mutluluğun ne demek olduğunu bilmediğini ve bir bütün içerisinde mutlu bir kadın olamadığını söyledi.

"NEFRET EDEREK GİTMEK İSTEMİYORUM"

Salkım, Gülben Ergen ile aralarında yıllardır devam eden gerginlik ve polemik ile ilgili, "O bana kalsın. Bu konuda çok konuştum ve kendimi ifade edemediğimi fark ettim. Bu benim hikayem ve bu dünyadan ayrılırken hiç kimseden nefret ederek gitmek istemiyorum" dedi.



"KİMSEYE GÜVENEMİYORUM"

Gençlik yıllarında hayatının İstanbul-Ankara arasında mekik dokuyarak geçtiğini dile getiren oyuncu, babasını çok özlediğini ifade etti. Babasına olan hayranlığının yanı sıra aralarında her zaman bir mesafe olduğunu anlatan sanatçı, güven duygusunu ilk olarak babası ile yaşama isteğini anlatırken, şu anda hiç kimseye güvenemediğini dile getirdi.



Hayatta ilk hayal kırıklığını babası ile yaşadığını fakat ona kızgın ve kırgın olmadığını, hala babasını çok sevdiğini söyleyen sanatçı, "Babamla geçiremediğim zamana çok üzülüyorum" dedi.



