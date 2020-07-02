Yıldız Tilbe, kedisini Sezen Aksu'ya hediye etti

Ünlü şarkıcılar Yıldız Tilbe ve Yeşim Salkım, önceki akşam Ulus'ta bir mekanda buluştu. Menajer Haluk Şentürk'ün doğum gününü kutlayan ikili, mekan çıkışı objektiflere poz verdi. Bir program çekimine başlayacak olan Yıldız Tilbe, "Yeşim, Hadise, Bülent Ersoy... Herkesi konuk alacağım. Sizler için güzel videolar çekip sohbet edeceğiz" dedi.



"SEZEN'İ RAHATSIZ EDEMEM"



Muhabirlerin "Sezen Aksu'yu da konuk alacak mısınız? Bir de projeniz olacaktı ama ertelendi mi?" sorularına Tilbe, "Sezen'i rahatsız edemem. Bu isimleri ederim ama onu edemem. Projeyi istiyoruz ama Sezen'in keyfine kalmış. Sezen isterse bütün projeler onun" cevabını verdi.

"İKİ GÖZLÜK SAHİBİ OLDUM"



Bir estetik kliniğinde fotoğrafı çıkan Yıldız Tilbe, hayranlarının estetik yaptırmasını istememesi yönünde yaptığı yorumlara, "Gözlerim bozuktu. Arkada öyle bir tabela varmış, fark etmedim. Bir estetikçinin reklamını yaptım ama benim için sakıncası yok. Gözlerime baktırdım, 3 küsür numara çıktı. İki gözlük sahibi oldum" diyerek, bir yanlış anlaşılma olduğunun altını çizdi.

"SEZEN TURP GİBİ, FISTIK GİBİ"



Kendi kedisini Sezen Aksu'ya hediye ettiği yönündeki haberler hakkında konuşan Yıldız Tilbe, "Kediyi Sezen'e hediye ettim. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şans kime nasip olur? Namussuz kedi! Evde bir türlü sevdirmedi kendini. Sezen'e bir götürdüm, koynunda iki saat uyudu. Allah'a bin şükür Sezen çok iyi, turp gibi, fıstık gibi. Sahnelere dönecek mi bilmiyorum. Pek niyeti yok gibi görünüyor ama kendi bilir" ifadelerini kullandı.

SEZEN AKSU'DAN SÜRPRİZ ŞARKI