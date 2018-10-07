Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde verdiği konserler büyük ilgi gören Yıldız Tilbe'nin Hürriyet'te yer alan habere göre sahne ücretine zam yaptığı öne sürüldü.
Konser başı fiyatını 70 bin TL yaptığı iddia edilen Tilbe, haftada en az 3 konser veriyor. Türkiye’nin her yerinden teklif alan 52 yaşındaki ünlü şarkıcı, önümüzdeki iki ay boyunca yurtdışındaki hayranlarıyla buluşacak.
Azerbaycan, Türkmenistan ve Kırgızistan’a gittikten sonra Tilbe’nin son durağı Rusya olacak.
YILDIZ TİLBE KONSERİNDE KAVGA - İZLE