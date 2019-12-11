Yılın en iyi erkek oyuncusu Furkan Palalı oldu

Oyunculuktaki performansı ile dikkatleri üzerine çeken son dönemin aranan yüzlerinden Furkan Palalı, Türkiye Başarı Ödülleri’nde ‘Yılın En İyi Erkek Oyuncusu’ ödülünü aldı.

Başrolünü üstlendiği No 309 ve Benim Tatlı Yalanım dizileri İspanya’ya satılan oyuncu, “Rol aldığım son iki dizimin yurt dışına satılması mutluluk verici. No 309, 51 ülkede, Benim Tatlı Yalanım ise 26 ülkede yayınlanıyor ve büyük ilgi görüyor. Toplamda 77 ülke. Türk dizilerinin yurt dışında yayınlanması, yine Türk oyuncuların farklı ülkelerde de tanınıyor olması gurur verici. Şu ana kadar gelen tepkiler de çok olumlu” dedi.

Palalı aldığı ödülden dolayı memnuniyetini de şu sözlerle dile getirdi: ‘’Hangi alanda çalışıyorsanız çalışın ödül almak, yaptığınız iş ile ilgili ödüllendirilmek gurur verici. İnsanın daha şevkle çalışmasını sağlıyor.’’

TWITTER'DA DA POPÜLER

Oyunculuğu ile izleyicilerden tam not alan Furkan Palalı, Twitter tarafından açıklanan verilere göre de en çok konuşulan oyuncular arasında yer alıyor.

BENİM TATLI YALANIM 26. BÖLÜM FRAGMANI