Zafer Algöz kimdir? (Zafer Algöz kaç yaşında ve nereli?)

Zafer Algöz, 30 Ağustos 1961 tarihinde Kars’ta dünyaya geldi. Başarılı oyuncu, 1975 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu’nda açılan Gençlik Kursları’nda tiyatro eğitimi alan sanatçı, 1980 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı.



Mezun olduktan sonra Bursa Devlet Tiyatrosu’nda sanat yaşamına başladı. 1989 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları’na geçiş yapan Zafer Algöz, birçok oyun, dizi ve sinema filmlerinde rol aldı.

Ayrıca League of Legends adlı MOBA oyununda Türkiye sunucusu açılışa özel Gangplank adlı şampiyonun Barbaros adlı kostümünü seslendirdi.

Algöz, eylül 2019'dan beri Can Yılmaz ile birlikte Youtube kanalına içerik hazırlıyor ve, "Burda Olan Burda Kalır" oyunuyla sahneye çıkıyor.

ZAFER ALGÖZ'ÜN ROL ALDIĞI FİLMLER

Tutunamayanlar - 2020



Karakomik Filmler 2 - 2020



Karakomik Filmler - 2019



Börü - 2018



Muhteşem İkili - 2018



Görevimiz Tatil - 2018



Arif V 216 - 2018



Deli Aşk - 2017



Hayatımın Aşkı - 2016



Kaçma Birader - 2016



Ali Baba ve 7 Cüceler - 2015



Tut Sözünü - 2015



Küçük Ağa (dizi, 2014) - 2015



Pek Yakında - 2014



Beni Böyle Sev - 2014



Mihrap Yerinde - 2014



İntikam - 2013



Sultan 2012



Uzun Hikaye - 2012



İbreti Ailem - 2012



Mor Menekşeler - 2011



Dedemin İnsanları - 2011



Leyla ile Mecnun - 2011



Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - 2011



Mükemmel Çift - 2010



Yahşi Batı - 2010



Umut - 2009



A.R.O.G - 2008



Cumhur Cemaat - 2007



Kurtlar Vadisi Pusu - 2007



Hasret - 2006



Umut Adası - 2006



Sınav - 2006



Kapıları Açmak - 2005



O Şimdi Mahkum - 2005



Çınaraltı - 2003



Esir Şehrin İnsanları - 2003



Cesur Kuşku - 2001



Evdeki Hesap - 2000



Duruşma - 1999



Salkım Hanımın Taneleri - 1999



Utanmaz Adam - 1998



Komşu Komşu - 1997



Ağır Roman - 1997



Televizyon Çocuğu - 1996 (Konuk oyuncu)



Oğlum Adam Olacak - 1995



Saygılar Bizden - 1992