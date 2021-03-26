Zafer Algöz kimdir? (Zafer Algöz kaç yaşında ve nereli?)

26.03.2021 - 14:02
Zafer Algöz, 30 Ağustos 1961 tarihinde Kars’ta dünyaya geldi. Başarılı oyuncu, 1975 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu’nda açılan Gençlik Kursları’nda tiyatro eğitimi alan sanatçı, 1980 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı.
Mezun olduktan sonra Bursa Devlet Tiyatrosu’nda sanat yaşamına başladı. 1989 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları’na geçiş yapan Zafer Algöz, birçok oyun, dizi ve sinema filmlerinde rol aldı.
Ayrıca League of Legends adlı MOBA oyununda Türkiye sunucusu açılışa özel Gangplank adlı şampiyonun Barbaros adlı kostümünü seslendirdi.
Algöz, eylül 2019'dan beri Can Yılmaz ile birlikte Youtube kanalına içerik hazırlıyor ve, "Burda Olan Burda Kalır" oyunuyla sahneye çıkıyor.
Tutunamayanlar - 2020
Karakomik Filmler 2 - 2020
Karakomik Filmler - 2019
Börü - 2018
Muhteşem İkili - 2018
Görevimiz Tatil - 2018
Arif V 216 - 2018
Deli Aşk - 2017
Hayatımın Aşkı - 2016
Kaçma Birader - 2016
Ali Baba ve 7 Cüceler - 2015
Tut Sözünü - 2015
Küçük Ağa (dizi, 2014) - 2015
Pek Yakında - 2014
Beni Böyle Sev - 2014
Mihrap Yerinde - 2014
İntikam - 2013
Sultan 2012
Uzun Hikaye - 2012
İbreti Ailem - 2012
Mor Menekşeler - 2011
Dedemin İnsanları - 2011
Leyla ile Mecnun - 2011
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - 2011
Mükemmel Çift - 2010
Yahşi Batı - 2010
Umut - 2009
A.R.O.G - 2008
Cumhur Cemaat - 2007
Kurtlar Vadisi Pusu - 2007
Hasret - 2006
Umut Adası - 2006
Sınav - 2006
Kapıları Açmak - 2005
O Şimdi Mahkum - 2005
Çınaraltı - 2003
Esir Şehrin İnsanları - 2003
Cesur Kuşku - 2001
Evdeki Hesap - 2000
Duruşma - 1999
Salkım Hanımın Taneleri - 1999
Utanmaz Adam - 1998
Komşu Komşu - 1997
Ağır Roman - 1997
Televizyon Çocuğu - 1996 (Konuk oyuncu)
Oğlum Adam Olacak - 1995
Saygılar Bizden - 1992