Zafer Algöz'den Hakan Altun açıklaması: Beyninde kan pıhtılaşması olmuş

Program çekimleri öncesi rahatsızlanarak, ekip arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Hakan Altun'un tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda tutulacağı belirtilmesinin ardından yakın dostu Zafer Algöz konuştu.



Zafer Algöz, Hakan Altun'u Nişantaşı'nda tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; Hastane çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Algöz, "Kardeşim Hakan Altun'un durumu gayet iyi. Yoğun bakımdan çıktı. Aşırı yorgunluk nedeniyle beyninde kan pıhtılaşması olmuş" dedi.

Hastane çıkışı açıklama yapan Hüsnü Şenlendirci ise "Programın çekimlerine başlamadan önce biraz kendini kötü hissettiğini söyledi. Yıllar önce de iki tane ciddi ameliyat geçirdi. Biz de önlem olsun diye tutup getirdik buraya şu anda çok iyi bir sorun yok birkaç gün kontrol edecekler. Sevenleri merak etmesin, tam olarak net bir şey yok iyi olduğunu söylüyor doktorları" sözlerini dile getirdi.