Yılbaşı döneminin heyecanla beklenen alışveriş etkinliği ‘ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri’ ilk gününde ünlü isimlerin de ilgi odağı oldu.



Bu yıl 6’ıncısı gerçekleşen ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri’ne; Siren Ertan, Tülin Şahin, Ayşe Kucuroğlu, Burcu Şendir, Nergis Kumbasar ve Sibel Bilgiç gibi ünlü isimler katılım gösterdi.



Vodafone ve American Express Card’ın ana sponsorluğu ile Avon, Lindt ve Vestel’in co-sponsorluğunda; Antur organizasyonuyla Volkswagen Arena’da gerçekleşen etkinliğe Billur Saatçi, Sitare Kalyoncuoğlu, Ebru Akel, Fulya Gündoğdu, Ayfer Toprak ve Seda Ulusun gibi isimler kendi markalarının stantlarıyla katıldı.



ALIŞVERİŞ İLE EĞLENCE İLE BİRLEŞTİ



ZUBİZU kullanıcıları gün boyunca yaptıkları alışverişlerde American Express Card ve Vodafone ayrıcalıklarıyla birlikte yüzde 25’e varan indirimlerden faydalandı. Vestel, en yeni ürünleri ile gerçekleştirdiği workshopların yanı sıra Mix&Go ile smoothie tadımı gerçekleştirdi. En çok sevilen ürünleriyle etkinlikte yer alan Avon, Melis İlkkılıç eşliğinde ziyaretçilere makyaj deneyimi yaşama fırsatı da sundu. Lindt’in çikolata ve WMF’in waffle tadımlarıyla lezzetlenen ‘ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri’nde, Vogue dergisi editörleri de kendi önerilerini ‘Vogue Seçti’ etiketleriyle ziyaretçilerle paylaştı.



İKİNCİ GÜN SÜRPRİZİ: ‘İYİLİK KOLYELERİ VE AJANDALARI’



Etkinliğin ikinci gününde Ayşe Arman, hobi olarak başladığı, daha sonra kolektif bir iyilik hareketine dönüşen Sakajewa projesi ile yer alacak. Ayşe Arman, İyilik Kolyeleri’ni Toplum Gönüllüleri Vakfı, İyilik Ajandaları’nı da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yararına ziyaretçilerle buluşturacak.