ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri başlıyor

4-5 Aralık tarihlerinde düzenlenecek ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanla bekleniyor. Yapı Kredi Bankası’nın ana sponsorluğunda ve Angelini, D&R, Giybi, Milka, Siemens ve WMF’in co-sponsorluğunda, Volkswagen Arena’da gerçekleşecek ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri'nde; ünlü isimlerin markaları, stil danışmanlığı, seçkin menüler ve ZUBİZU üyelerine özel ayrıcalıklar sizleri bekliyor.



Bu yıl yine ilgiyle takip edilen dünyaca ünlü markalara, tasarımcılara ve butik Türk markalarına ev sahipliği yapacak.

