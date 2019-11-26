ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri başlıyor

Türkiye’nin en iyi markalarının katılacağı ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri Volkswagen Arena’da 4-5 Aralık’ta gerçekleşecek. Her yıl on binlerce ziyaretçinin katıldığı etkinlik, 200’ün üzerinde markayla alışveriş ve leziz tatlarla renklenecek.

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4-5 Aralık tarihlerinde düzenlenecek ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanla bekleniyor. Yapı Kredi Bankası’nın ana sponsorluğunda ve Angelini, D&R, Giybi, Milka, Siemens ve WMF’in co-sponsorluğunda, Volkswagen Arena’da gerçekleşecek ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri'nde; ünlü isimlerin markaları, stil danışmanlığı, seçkin menüler ve ZUBİZU üyelerine özel ayrıcalıklar sizleri bekliyor.

Bu yıl yine ilgiyle takip edilen dünyaca ünlü markalara, tasarımcılara ve butik Türk markalarına ev sahipliği yapacak.

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