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ZUBİZU’nun gelenekselleşen “ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri”, bu yıl 12-13 Aralık tarihlerinde Volkswagen Arena’da gerçekleşti. Bu yıl altıncısı düzenlenen etkinlik, ünlü isimlerin de ilgi odağı oldu.



ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri’ne Aslı Hotiç, Hilal Kosif, Nilgün Dumanlı, Candan Kıramer, Siren Ertan, Zeynep Üstünel, Tülin Şahin, Ayşe Kucuroğlu, Burcu Şendir, Şükrü Özyıldız, Nergis Kumbasar ve Sibel Bilgiç gibi cemiyet hayatının önemli isimleri katıldı.



American Express Card ve Vodafone’nin ana sponsorluğu ile Avon, Lindt ve Vestel’in co-sponsorluğu ve Antur organizasyonuyla Volkswagen Arena’da düzenlenen etkinliğe Aslı Şen, Billur Saatçi, Sitare Kalyoncuoğlu, Ebru Akel, Fulya Gündoğdu, Ayfer Toprak ve Seda Ulusun gibi isimler kendi markalarının stantlarıyla katıldı.



ZUBİZU kullanıcıları gün boyunca yaptıkları alışverişlerde American Express Card ve Vodafone ayrıcalıklarıyla birlikte yüzde 25’e varan indirimlerden faydalandı. Vestel, en yeni ürünleri ile gerçekleştirdiği workshopların yanı sıra Mix&Go ile smoothie tadımı gerçekleştirdi. En çok sevilen ürünleriyle etkinlikte yer alan Avon, Melis İlkkılıç eşliğinde ziyaretçilere makyaj deneyimi yaşama fırsatı da sundu. Lindt’in çikolata ve WMF’in waffle tadımlarıyla lezzetlenen ‘ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri’nde, Vogue dergisi editörleri de kendi önerilerini ‘Vogue Seçti’ etiketleriyle ziyaretçilerle paylaştı.



ARA GÜLER MÜZESİ’NİN İLK KİTABI SANATSEVERLERLE BULUŞUYOR



Türkiye’nin ilk fotoğraf sanatçı müzesi olan ‘Ara Güler Müzesi’ etkinlikte, Ara Güler'in görsel hikâyeciliğini ve farklı alanlardaki üretimlerini anlatan ‘Islık Çalan Adam’ kitabını ve sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.



CEREMONY’NİN YENİ LEZZETLERİ ZİYARETÇİLERE SUNULDU



Bakır kazanlarda Mardinli lokum imalatçısı aile tarafından üretimine başlanan ve damakta eşsiz bir tat bırakan lokum ve bademler Ceremony dokunuşu ile yılbaşı ağacının altında ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri’nde ziyaretçilere sunuldu.