Manisa'da 1602 litre kaçak şarap ele geçirildi

Manisa Haberleri Anadolu Ajansı 30.09.2021 - 22:22
Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı, İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçede bir kişinin evinde kaçak içki imal ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
H.K'nin (55) evine baskın düzenleyen ekipler, kaçak 1602 litre şarap, 4 litre rakı ve 2 av tüfeği buldu.
Gözaltına alınan H.K'nin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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