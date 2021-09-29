Manisa'da bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

Manisa Haberleri Anadolu Ajansı 29.09.2021 - 09:43
Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Büknüş Mahallesi'nde yaşayan İlhan Can D. (18), evinde birlikte alkol aldığı Hasan Hüseyin Yahşi (67) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İlhan Can D, Yahşi'yi bıçakladıktan sonra kaçtı.
İhbar üzerine mahalleye jandarma ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Yahşi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldıkları şüpheliyi yakaladı.
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