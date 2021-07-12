Köpeğini elektrikli bisikletin arkasına bağlayıp sürükledi

Mersin Haberleri - DHA,

Mersin'de bir köpeği elektrikli bisikletinin arkasına bağlayarak sürükleyen kişiye para cezası verildi.

Olay, sabah saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi otoban yan bağlantı yolunda meydana geldi.

Bölgede otomobiliyle seyreden bir sürücü, bir kişinin elektrikli bisikletinin arkasına bağladığı sokak köpeğini sürüklediğini gördü. Cep telefonunun kamerasıyla görüntüleri kaydeden sürücü, polise ihbarda bulundu.

Kamera görüntüsü ve çevredeki mobese kameralarının incelenmesi sonucu şüpheliyi yakalayan polis, bisiklet sürücüsünün Suriye uyruklu Alali A, olduğunu belirledi.



Şüpheliye "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu"na göre hayvana eziyet etmekten bin 33 TL para cezası uyguladı.



Yaralanan sokak köpeği, Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.