Mersin'de devrilen kamyonetteki 11 kişi yaralandı (Mersin Haberleri)

Mersin'de, tarım işçilerini taşıyan meyve yüklü kamyonetin elektrik direğine çarparak devrilmesi sonucu yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 06.07.2021 - 14:26

Mersin'de devrilen kamyonetteki 11 kişi yaralandı

Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı,

MERSİN (AA) - Alınan bilgiye göre, N.K'nin kullandığı işçi taşıyan ve meyve yüklü kamyonet, Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'nde yoldaki elektrik direğine çarparak devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile 10 işçi, ekipler tarafından araçtan çıkarılıp ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
Yasal Bilgilendirme

Mersin Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Mersin Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

SON DAKİKA MERSİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...