Mersin'de devrilen kamyonetteki 11 kişi yaralandı

Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 06.07.2021 - 14:26
Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı,
MERSİN (AA) - Alınan bilgiye göre, N.K'nin kullandığı işçi taşıyan ve meyve yüklü kamyonet, Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'nde yoldaki elektrik direğine çarparak devrildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile 10 işçi, ekipler tarafından araçtan çıkarılıp ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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