Mersin'de kaçak 3 milyon 210 bin makaron ele geçirildi

Haberler - Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 01.11.2021 - 12:09
Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, saha çalışmasında bir tırın kaçak makaron taşıdığını tespit etti.
Tırdaki aramada, 3 milyon 210 bin bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili B.B. gözaltına alındı.
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