Mersin'de park halindeki otomobilin kundaklanması güvenlik kamerasında

Haberler - Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 26.01.2022 - 15:33
Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Gazi Paşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde park halindeki otomobilin alev alarak hasar görmesine ilişkin çalışma başlatıldı.
Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bir kişinin benzin dökerek aracı yaktığını ve sonrasında kendisini bekleyen ticari taksiyle olay yerinden kaçtığını belirledi.
Şüphelinin F.K, aracı kullananın da R.D. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıları operasyonla gözaltına aldı.
İşçi olarak çalıştıkları meyve sebze halinde yaşadıkları tartışmadan dolayı olayı gerçekleştirdiklerini itiraf eden şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
F.K'nin elinde benzin dolu bidonla otomobili ateşe vermesi ve olay yerinden kaçması, ardından yangını gören vatandaşların alevlere müdahalesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mersin Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Mersin Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.