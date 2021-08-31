Mersin'de ruhsatsız balık avlanan gemiye 5 bin 455 lira ceza kesildi (Mersin Haberleri)

Mersin'de ruhsatı olmadan yasa dışı su ürünleri avcılığı yapıldığı belirlenen gemiye, 5 bin 455 lira ceza uygulandı.

Mersin Haberleri 31.08.2021 - 12:40

Mersin'de ruhsatsız balık avlanan gemiye 5 bin 455 lira ceza kesildi

 Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, ruhsat tezkeresi olmadan balık avlandığı tespit edilen gemiye, 5 bin 455 lira ceza kesildi. 

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