Mersin'de sulama havuzunda mahsur kalan tilki yavrusu kurtarıldı

Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı, Mersin'de Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kozoluk Mahallesi'ndeki tarımsal sulama havuzunda tilki yavrusu gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.



Kaygan zemin nedeniyle yukarıya tırmanamayan tilki, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılıp Tarsus Doğa Parkı'na götürüldü.



Sağlık durumu iyi olan tilki, bakımın ardından doğal ortamına salınacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Doğa Parkı sorumlu veteriner hekimi Celal Çevirgenoğlu, "Tilkinin su içmek için o havuza indiği tahmin ediliyor. Genel muayenesini yaptık, gerekli ilaçları ve tedbirleri aldık. En kısa zamanda doğal ortamına yeniden kavuşturacağız." ifadesini kullandı.​​​​​​​