Mersin'de terör örgütü propagandası iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı

Haberler - Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 18.10.2021 - 17:05
Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şubesince, terör örgütü YPG/PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Suriye'de örgüt içerisinde faaliyet gösteren 11 kişinin kente geldiği belirlendi.
Sosyal medya üzerinden terör örgütü YPG/PKK'nın örgüt yapılarını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini övücü ve destekleyici paylaşımlar yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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